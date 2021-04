Palermo-Cavese, sfida per il settimo posto: la ricetta di Filippi per battere i campani (Di domenica 25 aprile 2021) Alla ricerca della vittoria.Dopo l'importante successo contro il Foggia e il pareggio contro il Bari, alle 17.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, i rosanero sfideranno la Cavese per la gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.I rosanero - attualmente noni in classifica con 47 punti, ma già matematicamente qualificati ai play off - dovranno cercare di ottenere sei punti nelle ultime due gare della regular season per poter ottenere la migliore posizione possibile: "Per noi questa è la partita decisiva al contrario delle altre, un match che può permetterci ad avvicinarci a posizioni migliori in ottica dell'ultima giornata. C'è un unico risultato ossia quello di portare a casa la vittoria, poi penseremo al Francavilla. In ogni partita dobbiamo cercare di giocare solo per vincere, è quello che ho imposto ai ragazzi da ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) Alla ricerca della vittoria.Dopo l'importante successo contro il Foggia e il pareggio contro il Bari, alle 17.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, i rosanero sfideranno laper la gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.I rosanero - attualmente noni in classifica con 47 punti, ma già matematicamente qualificati ai play off - dovranno cercare di ottenere sei punti nelle ultime due gare della regular season per poter ottenere la migliore posizione possibile: "Per noi questa è la partita decisiva al contrario delle altre, un match che può permetterci ad avvicinarci a posizioni migliori in ottica dell'ultima giornata. C'è un unico risultato ossia quello di portare a casa la vittoria, poi penseremo al Francavilla. In ogni partita dobbiamo cercare di giocare solo per vincere, è quello che ho imai ragazzi da ...

