Palermo-Cavese, Maiuri fissa l’obiettivo: “Tre punti per restare in vita. Il mio messaggio alla squadra” (Di domenica 25 aprile 2021) E' il giorno di Palermo-Cavese.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico Maiuri, intervenuto ai microfoni della stampa in vista della sfida contro gli uomini di Giacomo Filippi, in programma alle ore 17.30 allo Stadio "Renzo Barbera": dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria casalinga conquistata contro il Teramo, all'obiettivo salvezza. Perdere a Palermo, infatti, condannerebbe la formazione campana alla Serie D. E nemmeno un pareggio darebbe alcuna speranza."Ora ho solo nella testa la partita di Palermo, perché è un partita sicuramente difficile contro un avversario di valore. Non lo dico io, ma la classifica: è una partita che noi dobbiamo assolutamente vincere per dare seguito alla nostra speranza di salvare la ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) E' il giorno di.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico, intervenuto ai microfoni della stampa in vista della sfida contro gli uomini di Giacomo Filippi, in programma alle ore 17.30 allo Stadio "Renzo Barbera": dal momento della sua, reduce dvittoria casalinga conquistata contro il Teramo, all'obiettivo salvezza. Perdere a, infatti, condannerebbe la formazione campanaSerie D. E nemmeno un pareggio darebbe alcuna speranza."Ora ho solo nella testa la partita di, perché è un partita sicuramente difficile contro un avversario di valore. Non lo dico io, ma la classifica: è una partita che noi dobbiamo assolutamente vincere per dare seguitonostra speranza di salvare la ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo-Cavese, Maiuri fissa l'obiettivo: 'Tre punti per restare in vita. Il mio messaggio alla squadra' - Mediagol : #Palermo-Cavese, Maiuri fissa l'obiettivo: 'Tre punti per restare in vita. Il mio messaggio alla squadra' - tifosipalermoit : Sul Giornale di Sicilia, le probabili formazioni: nel Palermo il ritorno di Silipo nel tridente d'attacco. Marong… - WiAnselmo : #SerieC-Girone C, #Palermo-Cavese: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming - Mediagol : #SerieC-Girone C, #Palermo-Cavese: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming -