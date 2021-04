Palermo-Cavese 3-2: Rauti firma il sucesso rosanero al festival degli errori. Filippi incassa tre punti pesanti in ottica playoff (Di domenica 25 aprile 2021) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Ultima gara interna della regular season per il Palermo guidato da Filippi.Il rocambolesco pari maturato al San Nicola contro il Bari ha lasciato in dote non pochi rimpianti. La Cavese, ospite oggi al "Barbera", e la Virtus Francavilla nell'ultima trasferta del campionato costituiscono avversari obiettivamente alla portata della formazione rosanero. La compagine siciliana punta decisamente a far bottino pieno per scalare qualche posizione in graduatoria in chiave playoff.Turnover varato dall'ex vice di Boscaglia in occasione del match contro i campani. Pelagotti tra i pali, Accardi, Lancini e Marconi a comporre il terzetto difensivo, Doda e Valente esterni alti, Broh e De Rose tandem di interni in zona nevralgica. Kanoute e Floriano a supporto di ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Ultima gara interna della regular season per ilguidato da.Il rocambolesco pari maturato al San Nicola contro il Bari ha lasciato in dote non pochi rimpianti. La, ospite oggi al "Barbera", e la Virtus Francavilla nell'ultima trasferta del campionato costituiscono avversari obiettivamente alla portata della formazione. La compagine siciliana punta decisamente a far bottino pieno per scalare qualche posizione in graduatoria in chiave.Turnover varato dall'ex vice di Boscaglia in occasione del match contro i campani. Pelagotti tra i pali, Accardi, Lancini e Marconi a comporre il terzetto difensivo, Doda e Valente esterni alti, Broh e De Rose tandem di interni in zona nevralgica. Kanoute e Floriano a supporto di ...

