Palermo-Cavese 2-1 | Bubas sfrutta lo svarione di Accardi | Lancini e Valente ribaltano il risultato Commento primo tempo

(Di domenica 25 aprile 2021) Ultima gara interna della regular season per ilguidato da Filippi.Il rocambolesco pari maturato al San Nicola contro il Bari ha lasciato in dote non pochi rimpianti. Laospite oggi al "Barbera" e la Virtus Francavilla nell'ultima trasferta del campionato costituiscono avversari obiettivamente alla portata della formazione rosanero. La compagine rosanero punta decisamente a far bottino pieno per scalare qualche posizione in graduatoria in chiave playoff.Turnover varato dal tecnico dei siciliani in occasione del match contro i campani. Pelagotti tra i pali,e Marconi a comporre il terzetto difensivo, Doda eesterni alti, Broh e De Rose tandem di interni in zona nevralgica. Kanoute e Floriano a supporto di Rauti in avanti.Ilparte forte: ...

L'ex torinista non segna da quindici partite, l'ultima rete fu proprio contro lanella partita d'andata.con il solito 3 - 4 - 2 - 1 che però Filippi ha disegnato più fluido rispetto ...in maglia rosa e pantaloncini neri,in completo giallo. ORE 17.14 - I giocatori rientrano negli spogliatoi. Tra poco l'ingresso in campo. ORE 16.52 - Le squadre sono in campo per il ...Sono terminati i primi tempi delle gare del Girone C, in campo dalle ore 17.30 per la penultima giornata di campionato: in coda la Cavese sta per dire addio alla C. Avanti a Palermo, ha infatti subito ...PALERMO – L’ultima dell’anno in casa alla ricerca di una vittoria e per inseguire un piazzamento migliore nei playoff. È questo l’obiettivo del Palermo che affronta la Cavese che, dal canto suo, vorrà ...