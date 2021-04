Pagelle Juventus-Roma 3-2 | voti e tabellino Coppa Italia femminile 2020 2021

(Di domenica 25 aprile 2021) Lapassa sul campo dellaed accede alla finale dicontro il Milan di Ganz. Una sfida incredibile, dalle mille emozioni, dove però le giallorosse hanno dato qualcosa in più, meritando il pareggio qualificazione. Sul finale latrova addirittura due gol, ma non bastano. A qualificarsi è la squadra ospite, che accede alla finale di(4-3-3): Giuliani 6.5; Hyyrynen 6, Gama 7, Sembrant 5.5, Boattin 6; Rosucci 6, Pedersen 7, Caruso 6 (Maria Alves 6); Cernoia 6.5, Girelli 6.5, Hurtig 5 (Staskova s.v.)(4-2-3-1): Ceasar 6.5; Soffia 6 (Erzen s.v.), Swaby 5.5 (Pettenuzzo s.v.), Linari 6, Bartoli 6.5; Giugliano 6, Bernauer 6; Bonfantini 5.5, Thomas 6.5, ...

