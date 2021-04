Ostia festeggia i velisti Ferrari e Calabrò alle Olimpiadi

Leggi su nonsolonautica

(Di domenica 25 aprile 2021)ed esprime orgoglio per idella Marina Militare, Giacomoe Giulio, selezionati per i Giochi olimpici 2020 e che a fine luglio voleranno a Tokyo per rappresentare la Vela italiana nella classe 470 con ITA 757. I duesono, tornati oggi dove tutto è iniziato, alla Sezione didella Lega Navale Italiana, dove oltre 15 anni fa hanno mosso i primi passi nella Vela agonistica. Emozioni e soddisfazioni del lungo percorso che li ha portati dalla spiaggia della Lega Navale a Tokyo per le loro prime, e diventati esempio per tanti ragazzi che quest’anno, sul litorale romano, con la pandemia, si sono avvicinati alla disciplina grazie al fatto di ...