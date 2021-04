Oscar, dal bagno al letto: dove lo tengono le star (Di domenica 25 aprile 2021) C’è chi se la porta a letto, chi la sfoggia in ufficio e chi la nasconde nell’armadio. È la statuetta che rappresenta il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, l’Oscar, e ogni anno contesa dai rappresentanti di tutte le categorie che fanno parte del mondo cinematografico. In vista della cerimonia della 93/a edizione che si terrà nella notte tra il 25 aprile e il 26 aprile, alcuni vincitori del passato hanno rivelato dove custodiscono la statuetta placcata in oro 24 carati che raffigura un uomo con un corpo forte e atletico che stringe in mano una grossa spada scintillante. Olivia Colman, nel 2019 premiata come Miglior attrice per ‘La favorita’, all’epoca disse che avrebbe tenuto la sua statuetta in un posto molto speciale, nel letto, tra lei e suo marito. Viola Davis, che nel 2017 ha fatto incetta ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) C’è chi se la porta a, chi la sfoggia in ufficio e chi la nasconde nell’armadio. È la statuetta che rappresenta il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, l’, e ogni anno contesa dai rappresentanti di tutte le categorie che fanno parte del mondo cinematografico. In vista della cerimonia della 93/a edizione che si terrà nella notte tra il 25 aprile e il 26 aprile, alcuni vincitori del passato hanno rivelatocustodiscono la statuetta placcata in oro 24 carati che raffigura un uomo con un corpo forte e atletico che stringe in mano una grossa spada scintillante. Olivia Colman, nel 2019 premiata come Miglior attrice per ‘La favorita’, all’epoca disse che avrebbe tenuto la sua statuetta in un posto molto speciale, nel, tra lei e suo marito. Viola Davis, che nel 2017 ha fatto incetta ...

