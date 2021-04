Oscar 2021, stanotte la cerimonia: data e orario della diretta in Italia (Di domenica 25 aprile 2021) Conto alla rovescia per la notte degli Oscar 2021. Al Dolby Theatre di Los Angeles è tutto pronto per la 93esima edizione dell’evento cinematografico più atteso. La cerimonia in Italia si potrà seguire questa notte, tra il 25 e il 26 aprile, a partire da mezzanotte e un quarto in tv, in streaming e via social. Per chi ha un abbonamento Sky l’appuntamento è sul canale Sky Cinema Oscar (303) e su Sky Uno (canale 108) a partire da mezzanotte e 15. E’ possibile seguire la cerimonia in chiaro su TV8. Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo commenterà il red carpet e la consegna delle statuette (insieme a Gianni Canova, alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri e ad altri ospiti) a partire dalle fino all’alba. L’evento sarà poi riproposto integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Conto alla rovescia per la notte degli. Al Dolby Theatre di Los Angeles è tutto pronto per la 93esima edizione dell’evento cinematografico più atteso. Lainsi potrà seguire questa notte, tra il 25 e il 26 aprile, a partire da mezzanotte e un quarto in tv, in streaming e via social. Per chi ha un abbonamento Sky l’appuntamento è sul canale Sky Cinema(303) e su Sky Uno (canale 108) a partire da mezzanotte e 15. E’ possibile seguire lain chiaro su TV8. Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo commenterà il red carpet e la consegna delle statuette (insieme a Gianni Canova, alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri e ad altri ospiti) a partire dalle fino all’alba. L’evento sarà poi riproposto integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema ...

