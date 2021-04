(Di domenica 25 aprile 2021) La performance canora diper la notte degliè già stata registrata. L’artista è candidata all’per la Best Original Song del film ‘The Life ahead’ (in Italia ‘La vita davanti a sé‘) di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La canzone è ‘Io sì (Seen)’, scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi ed è il primo brano in italiano candidato.lo proporrà in una performance molto suggestivaof Motion Picture (disegnato da Renzo Piano), accompagnata al piano da Diane Warren. Per l’occasioneha indossato un tuxedo dorato che Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Maison Valentino, ha ...

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021, Laura Pausini pubblica foto della sua esibizione sul tetto dell’Academy Museum - caterinabalivo : Stasera la grande notte degli #Oscar2021 Pronti?!? Ve ne parlo su #caterinasecrets Ps: Forza @LauraPausini ????… - SkyTG24 : Oscar 2021, da Glenn Close a Bradley Cooper: i più nominati che non hanno mai vinto - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: A poche ore dalla notte degli Oscar, è 'Nomadland', sulla vita nomade di anziani pensionati nel West degli Stati Uniti, i… - FQMagazineit : Oscar 2021, Laura Pausini si esibisce sulla terrazza dell’Academy Museum: “È stato tutto così magico” – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar 2021

Related Story La shortlist degliNon per caso è la nonna del film, la formidabile Yuh - Jung Youn (prima nomination di un'attrice coreana all'), a piantare i semi portati dalla Corea ...In Italia l'annuncio delle candidature agliè stato accolto con soddisfazione per la presenza del nostro paese in tre categorie: quella relativa ai costumi, al trucco e parrucco e infine quella per la migliore canzone originale. Nei ...Tomm Moore, reduce dal successo ottenuto da Wolfwalkers, è entrato a far parte del team di The Inventor, nuovo film animato diretto da Jim Capobianco che sarà incentrato su Leonardo Da Vinci. Il regis ...Chi non riuscisse a guardare la diretta della Notte degli Oscar® 2021 potrà riguardarla lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar® alle 12:15. Oscar 2021 in Italia: intervista esclusiva a Laura Pausini. Pe ...