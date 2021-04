Oscar 2021 | il commento su vincitori e vinti assieme ad Alberto Barbera | direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia

Leggi su ilfattoquotidiano

Nomadland o Mank? Judah and the black messiah o Il processo ai 7 di Chicago? Gary Oldman o Anthony Hopkins? Come si fa a premiare un film che non è uscito in sala ma solo in streaming? Il politicamente corretto ha trasformato gli Academy Awards? Lunedì 26 aprilealle 15 Davide Turrini e Ilaria Mauri commentano la notte degliin diretta sulla pagina Facebook FqMagzine.it e sul canale YouTube de Il Fatto Quotidiano. Ospite ild'artetografica di. Potete interagire con noi e porre domande al nostro ospite commentando in diretta. Che Warren Beatty e la busta giusta sia con voi.