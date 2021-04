Oscar 2021, ci siamo: la cerimonia si terrà tra poche ore. Laura Pausini trionferà? (Di domenica 25 aprile 2021) È arrivato il giorno tanto atteso per tutti gli amanti del cinema. Tra alcune ore, infatti, si terrà l’esclusiva cerimonia dei 93° Premi Oscar. Lo scorso 15 marzo, giorno in cui sono state annunciate le nomination ufficiali, hanno iniziato a fare la propria comparsa in rete anche i primi pronostici. Da stasera, tuttavia, ogni dubbio sarà sciolto: a breve, infatti, l’Academy consegnerà le ambite statuette. Oscar 2021, come seguire questa sera la cerimonia? Il conto alla rovescia per i 93° Premi Oscar è quasi giunto al termine. Questa sera 25 aprile, infatti, tra il Dolby Theatre e la Union Station si terrà l’esclusiva kermesse, due mesi dopo rispetto al periodo abituale. Come ogni anno, la premiazione sarà visibile anche qui in Italia in tempo reale. La ... Leggi su velvetmag (Di domenica 25 aprile 2021) È arrivato il giorno tanto atteso per tutti gli amanti del cinema. Tra alcune ore, infatti, sil’esclusivadei 93° Premi. Lo scorso 15 marzo, giorno in cui sono state annunciate le nomination ufficiali, hanno iniziato a fare la propria comparsa in rete anche i primi pronostici. Da stasera, tuttavia, ogni dubbio sarà sciolto: a breve, infatti, l’Academy consegnerà le ambite statuette., come seguire questa sera la? Il conto alla rovescia per i 93° Premiè quasi giunto al termine. Questa sera 25 aprile, infatti, tra il Dolby Theatre e la Union Station sil’esclusiva kermesse, due mesi dopo rispetto al periodo abituale. Come ogni anno, la premiazione sarà visibile anche qui in Italia in tempo reale. La ...

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021, Laura Pausini pubblica foto della sua esibizione sul tetto dell’Academy Museum - SkyTG24 : Oscar 2021, da Glenn Close a Bradley Cooper: i più nominati che non hanno mai vinto - repubblica : Oscar 2021, i film in gara. 'Nomadland', la casa è dove sono quelli che amiamo - CatelliRossella : Agli Oscar stavolta attenzione anche ai tecnici - Cinema - ANSA - SMSNEWSOFFICIAL : Arriva in diretta “La notte degli Oscar® 2021” su Sky Cinema Oscar #SkyUno @NOWTV_It e @TV8it -