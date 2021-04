Oroscopo Vergine del giorno: previsioni del giorno 25/04/2021 (Di domenica 25 aprile 2021) In questi giorni potresti avere l’opportunità di condividere le tue conoscenze con altre persone, perché la Luna piena di lunedì illuminerà il tuo settore della comunicazione. In opposizione a questo plenilunio, il Sole si riunirà con la gentile Venere e l’acuto Mercurio in Toro, la tua casa dei viaggi e dell’istruzione. Questa sarà la settimana ideale per iniziare un corso online o per fare un viaggio, se la situazione lo permette. Qualunque cosa tu scelga, il tema della settimana coinvolgerà l’apprendimento e la condivisione delle tue conoscenze. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 25 aprile 2021) In questi giorni potresti avere l’opportunità di condividere le tue conoscenze con altre persone, perché la Luna piena di lunedì illuminerà il tuo settore della comunicazione. In opposizione a questo plenilunio, il Sole si riunirà con la gentile Venere e l’acuto Mercurio in Toro, la tua casa dei viaggi e dell’istruzione. Questa sarà la settimana ideale per iniziare un corso online o per fare un viaggio, se la situazione lo permette. Qualunque cosa tu scelga, il tema della settimana coinvolgerà l’apprendimento e la condivisione delle tue conoscenze. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

