Oroscopo Scorpione del giorno | previsioni del giorno 25 04 2021

In questi giorni probabilmente attirerai l'attenzione degli altri, perché lunedì una Luna piena in Scorpione porterà tutti gli occhi su di te. Lo Scorpione è il settore più personale della tua carta astrale e questo fa sì che la settimana sia particolarmente propizia per mostrare le tue capacità. Potresti, per esempio, lanciare un tuo sito web o pubblicare un video particolarmente ispirato su TikTok. Il tuo modo di porti sarà particolarmente accattivante, perché il loquace Mercurio entrerà in comunione con l'irresistibile Venere nella tua casa delle relazioni e ti renderà più amabile verso gli altri.

