Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 25/04/2021

In settimana potresti scoprire il segreto per rendere il tuo lavoro più divertente, perché l'efficiente Mercurio collaborerà con l'appassionata Venere nel tuo settore professionale. Se questo lavoro comporta scrivere o parlare, Venere saprà aggiungere del miele alle tue parole, invogliando gli altri ad ascoltare ciò che hai da dire. Sempre nello stesso giorno lo stabile Saturno influenzerà Mercurio, ricordandoti di dedicare il giusto tempo al tuo stile espressivo, in modo da avere il massimo impatto. Amica.

