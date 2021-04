Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 25/04/2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Dedica del tempo ai tuoi amici e alle attività della tua zona questa settimana, poiché la Luna piena di lunedì in Scorpione metterà in evidenza la tua attitudine a stare in gruppo. Questa potrebbe essere un’ottima occasione per lanciare una raccolta fondi o semplicemente per trascorrere un po’ di tempo con gli amici più cari. Grazie al tenero abbraccio tra Mercurio e Venere nel tuo settore del divertimento, le conversazioni ti rinfrescheranno e rivitalizzeranno la mente. Se sei impegnata in un gruppo di volontariato (o in una community online), probabilmente sentirai un forte senso di appartenenza. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 25 aprile 2021) Dedica del tempo ai tuoi amici e alle attività della tua zona questa settimana, poiché la Luna piena di lunedì in Scorpione metterà in evidenza la tua attitudine a stare in gruppo. Questa potrebbe essere un’ottima occasione per lanciare una raccolta fondi o semplicemente per trascorrere un po’ di tempo con gli amici più cari. Grazie al tenero abbraccio tra Mercurio e Venere nel tuo settore del divertimento, le conversazioni ti rinfrescheranno e rivitalizzeranno la mente. Se sei impegnata in un gruppo di volontariato (o in una community online), probabilmente sentirai un forte senso di appartenenza. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

Capricorno_astr : 24/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Capricornovf : #capricorno State iniziando a dubitare della persona amata e la gelosia fa capolino al... - Capricorno_astr : 24/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 24/apr/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - andrewsword2 : RT @marysorriso79: Oggi oroscopo top! #capricorno -