Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 25/04/2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Questa potrebbe essere una grande settimana per te a livello economico, perché la Luna piena di lunedì si concentrerà sulla tua casa dei guadagni. Potresti essere sul punto di realizzare un obiettivo importante in questo settore, e riuscire così a raggiungere un risparmio senza precedenti o un buon incremento del tuo reddito. Potresti essere fortunata e attirare entrate anche da fonti esterne, perché il legame tra Mercurio e Venere nella tua casa del denaro altrui ti aiuterà a essere più affascinante e persuasiva. Le tue proposte saranno accolte con interesse. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

