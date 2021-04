Omicidio Avellino, mamma Liana: "Mia figlia ha pensato di ammazzarci ma non posso lasciarla sola" (Di domenica 25 aprile 2021) Alla notizia della morte di suo marito, Aldo Gioia, Liana non ce l’ha fatta. Mentre sua figlia Elena, 18 anni, continuava a ripetere agli investigatori che quello che aveva inflitto sette coltellate a suo padre fosse un rapinatore qualunque, sua madre Liana restava in silenzio, aspettando notizie positive dall’ospedale che non sono mai arrivate. “Basta, basta” ha detto Liana, che aveva capito tutto: il rapinatore descritto da sua figlia in realtà era il suo ragazzo, di quattro anni più grande. Da quel momento le affermazioni di Elena sono sembrate meno solide, ha iniziato a contraddirsi, fino a crollare ed ammettere la responsabilità dell’Omicidio. “Devo trovare subito un legale, devo fare in modo che possa difendersi”, è stata la preoccupazione di Liana che, da ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) Alla notizia della morte di suo marito, Aldo Gioia,non ce l’ha fatta. Mentre suaElena, 18 anni, continuava a ripetere agli investigatori che quello che aveva inflitto sette coltellate a suo padre fosse un rapinatore qualunque, sua madrerestava in silenzio, aspettando notizie positive dall’ospedale che non sono mai arrivate. “Basta, basta” ha detto, che aveva capito tutto: il rapinatore descritto da suain realtà era il suo ragazzo, di quattro anni più grande. Da quel momento le affermazioni di Elena sono sembrate meno solide, ha iniziato a contraddirsi, fino a crollare ed ammettere la responsabilità dell’. “Devo trovare subito un legale, devo fare in modo che possa difendersi”, è stata la preoccupazione diche, da ...

Advertising

HuffPostItalia : Omicidio Avellino, mamma Liana: 'Mia figlia ha pensato di ammazzarci ma non posso lasciarla sola' - carmineiuliano9 : RT @occhio_notizie: Hanno confessato Elena Gioia e Giovanni Limata, i due fidanzati che ieri sera ad Avellino hanno ucciso a coltellate il… - zazoomblog : Omicidio Avellino mamma Liana non abbandona Elena: “Voleva farci uccidere ma non la lascio sola” - #Omicidio… - QuotidianPost : Omicidio Avellino, l’amore infinito di una madre: “Non posso lasciare sola mia figlia” - occhio_notizie : ?? ULTIMA ORA -