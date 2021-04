“Oddio | si è sfondata” Amici | brutto imprevisto durante l’esibizione Il commento dispiaciuto di Maria De Filippi

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 25 aprile 2021) Una bella puntata ieri diserale. Tra le tante esibizioni che si sono susseguite, c’è anche stato un piccoloper Alessandro Cavallo: il ragazzo infatti ha spaccato la sedia nella sua prima esibizione del settimo Serale di2021. Cavallo si è esibito nella seconda sfida della prima partita e la sua insegnante Lorella Cuccarini lo ha schierato contro Serena, scegliendo di farli sfidare sul guanto lanciato in settimana. Tra l’altro si è trattato di un guanto che ha acceso un nuovo scontro accesissimo tra Alessandra Celentano e la Cuccarini. La Celentano ha infatti sottolineato come il guanto non fosse per niente equo come Lorella aveva sostenuto. O meglio, come voleva far credere. Poco dopo Alessandra comunica a tutti che apprezzerebbe più trasparenza da parte dei colleghi. Insomma, lanciare guanti non equi va bene ...