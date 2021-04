"O così, o addio ai miliardi Ue". Cartabia dichiara guerra al M5s: la follia da cancellare (subito) (Di domenica 25 aprile 2021) “Bisogna intervenire, abbiamo preso un impegno e lo manterremo”: la ministra della Giustizia Marta Cartabia parla in questi termini della riforma del processo penale e della prescrizione, mandando di fatto una stoccata ai grillini. E' proprio del M5s, infatti, l'ultima riforma in tal senso, che di fatto blocca la prescrizione dopo il primo grado. La Cartabia, in un'intervista alla Stampa, è stata categorica: “Sul penale dobbiamo accorciare drasticamente i tempi. Stiamo lavorando per incidere sui punti dove il processo si inceppa e rallenta”. Parlando ancora di prescrizione, la ministra ha aggiunto: “So bene che sarà il nodo difficile da sciogliere. Per questo ho chiesto alla commissione tecnica di propormi un ventaglio di ipotesi”. La riforma, stando al disegno della Cartabia, dovrà rendere la giustizia rapida e di qualità: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) “Bisogna intervenire, abbiamo preso un impegno e lo manterremo”: la ministra della Giustizia Martaparla in questi termini della riforma del processo penale e della prescrizione, mandando di fatto una stoccata ai grillini. E' proprio del M5s, infatti, l'ultima riforma in tal senso, che di fatto blocca la prescrizione dopo il primo grado. La, in un'intervista alla Stampa, è stata categorica: “Sul penale dobbiamo accorciare drasticamente i tempi. Stiamo lavorando per incidere sui punti dove il processo si inceppa e rallenta”. Parlando ancora di prescrizione, la ministra ha aggiunto: “So bene che sarà il nodo difficile da sciogliere. Per questo ho chiesto alla commissione tecnica di propormi un ventaglio di ipotesi”. La riforma, stando al disegno della, dovrà rendere la giustizia rapida e di qualità: ...

