di Manuela Marziani Non resteranno senza lavoro i dipendenti della Sangalli che fino al 31 maggio continueranno ad effettuare la raccolta rifiuti per conto di Asm nelle zone periferiche della città.

"Non perderanno il posto di lavoro" ...una preoccupazione occupazionale per un numero importante di lavoratori - ha aggiunto Perrotta che ha lavorato a un'intesa insieme a Sandro Falcone della segreteria regionale Uil trasporti - e non ...

Cinema, da lunedì riapre Anteo con una ricca programmazione ... a tutti gli affezionati spettatori che nei mesi passati hanno acquistato un abbonamento in corso di validità durante il periodo di chiusura e con ancora ingressi non goduti, che non perderanno in ...

"Non perderanno il posto di lavoro" IL GIORNO Lombardia zona gialla: ripresa, timori e spiragli anticrisi . Delpini: Da domani attivi bar, ristoranti e poli sportivi. Il dossier di Confcommercio Lombardia: troppe restrizioni, perdiamo altri 300 milioni. L'arcivescovo in visita a cinque aziende ...

"Non perderanno il posto di lavoro" Pavia, i dipendenti della ditta Sangalli addetti alla raccolta rifiuti hanno rischiato di trovarsi senza occupazione ...

