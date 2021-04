"Non ho permesso che mi distruggesse la vita": Al Bano Carrisi, la bomba su Romina Power (Di domenica 25 aprile 2021) “Non vedo l'ora di riabbracciare il mio pubblico”: Al Bano Carrisi si dice pronto a incontrare di nuovo i suoi fan. Come lui stesso ha spiegato in un'intervista al settimanale Di Più Tv, lui e Romina Power saranno impegnati in un tour che partirà il prossimo 5 novembre dalla Polonia e toccherà poi tutte le principali città dell'Europa dell'Est. A proposito di questi concerti e di una sorta di ritorno alla normalità dopo più di un anno di restrizioni causa Covid, Romina Power ha detto: “E' emozionante essere abbracciata dal pubblico. Non ci ha mai abbandonato”. La storica coppia tornerà, così, a cantare i suoi cavalli di battaglia, ormai famosi e apprezzati in tutto il mondo, come Felicità, Nostalgia Canaglia e Ci sarà. “La gente ama vederci assieme, in fondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) “Non vedo l'ora di riabbracciare il mio pubblico”: Alsi dice pronto a incontrare di nuovo i suoi fan. Come lui stesso ha spiegato in un'intervista al settimanale Di Più Tv, lui esaranno impegnati in un tour che partirà il prossimo 5 novembre dalla Polonia e toccherà poi tutte le principali città dell'Europa dell'Est. A proposito di questi concerti e di una sorta di ritorno alla normalità dopo più di un anno di restrizioni causa Covid,ha detto: “E' emozionante essere abbracciata dal pubblico. Non ci ha mai abbandonato”. La storica coppia tornerà, così, a cantare i suoi cavalli di battaglia, ormai famosi e apprezzati in tutto il mondo, come Felicità, Nostalgia Canaglia e Ci sarà. “La gente ama vederci assieme, in fondo ...

