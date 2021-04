Noi italiani non fummo tutti brava gente

(Di domenica 25 aprile 2021) Le parole del premier in occasione della Festa della Liberazione: "Non scegliere è immorale, significa far morire un'altra voltà chi sacrificò se stesso per consentirci di vivere in un paese democratico"

Advertising

lucianonobili : 'Insieme ai partigiani e combattenti per la libertà, vi furono molti che si voltarono dall'altra parte. Nell'onorar… - SimonaMalpezzi : Noi sosteniamo gli sforzi del Governo #Draghi per portare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria e economica. Salv… - shalomroma : RT @formichenews: ???? #25aprile, così la Brigata Ebraica liberò ebrei e italiani. Parla @dureghello “La storia ci insegna che bisogna avere… - conta2412 : RT @6166467278004cc: @AIessandra__bb @gabrillasarti2 @ItalicaTestudo @liliaragnar @AndFranchini @ombrysan @doluccia16 @VivianaP1511 @Perla1… - marcomr75 : @RizzoGiov @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Te l'unica cosa che puoi ribaltare è il sedile della macchina. Un po' co… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi italiani

Ma nell'onorare la memoria di chi lottò per conquistare la libertà " dobbiamo anche ricordarci che non fummo tuttibrava gente ". Non a caso la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto ...'Nell'onorare la memoria di chi lottò per la libertà, dobbiamo anche ricordare che non fummo tutti,, brava gente'. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua visita al Museo della Liberazione il 25 aprile. 'Non scegliere - ha sottolineato il premier - è immorale, ...“Nell’onorare la memoria di chi lottò per la libertà dobbiamo anche ricordarci che non fummo tutti, noi italiani, ‘brava gente’“. È un discorso deciso, che non lascia spazio ai “ma”, quello pronunciat ...Sono una delle band più longeve e prolifiche della scena alternative rock italiana degli anni 2000. Si sono esibiti sullo stesso palco di gruppi iconici come Co ...