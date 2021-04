No al coprifuoco: la Lega lancia una petizione contro il governo di cui fa parte (Di domenica 25 aprile 2021) La Lega continua nel gioco di stare al governo e allo stesso tempo all'opposizione e il derby con Fratelli d'Italia a chi la spara più grossa può provocare sconquassi all'interno della maggioranza. ... Leggi su globalist (Di domenica 25 aprile 2021) Lacontinua nel gioco di stare ale allo stesso tempo all'opposizione e il derby con Fratelli d'Italia a chi la spara più grossa può provocare sconquassi all'interno della maggioranza. ...

