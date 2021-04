NBA 2021, i risultati della notte. Milwaukee travolge Philadelphia, ko a sorpresa per Utah (Di domenica 25 aprile 2021) Otto partite nella notte NBA. I Milwaukee Bucks travolgono Philadelphia, alla quarta sconfitta consecutiva e priva ancora di Ben Simmons e questa volta anche di Joel Embiid. Finisce 132-94 per i Bucks, che allungano nel terzo quarto (36-23) e poi dilagano nell’ultima frazione. Giannis Antetokounmpo è il trascinatore con 24 punti e 14 rimbalzi, mentre per Philadelphia ci sono i 15 punti del rookie Tyrese Maxey. Clamorosa ed inaspettata sconfitta della capolista della Western Conference. Gli Utah Jazz si fanno sorprendere dai Minnesota Timberwolves, squadra con il peggior record ad Ovest, perdendo 101-96 dopo aver chiuso anche il primo quarto avanti di 14 punti. Karl-Anthony Towns è il protagonista con 24 punti e 12 rimbalzi, ma ottime le prove anche di Anthony Edwards ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Otto partite nellaNBA. IBucks travolgono, alla quarta sconfitta consecutiva e priva ancora di Ben Simmons e questa volta anche di Joel Embiid. Finisce 132-94 per i Bucks, che allungano nel terzo quarto (36-23) e poi dilagano nell’ultima frazione. Giannis Antetokounmpo è il trascinatore con 24 punti e 14 rimbalzi, mentre perci sono i 15 punti del rookie Tyrese Maxey. Clamorosa ed inaspettata sconfittacapolistaWestern Conference. GliJazz si fanno sorprendere dai Minnesota Timberwolves, squadra con il peggior record ad Ovest, perdendo 101-96 dopo aver chiuso anche il primo quarto avanti di 14 punti. Karl-Anthony Towns è il protagonista con 24 punti e 12 rimbalzi, ma ottime le prove anche di Anthony Edwards ...

