Nasce la leggenda Johan Cruijff – 25 aprile 1947 – VIDEO (Di domenica 25 aprile 2021) Il 25 aprile 1947 Nasce Johan Cruijff, leggenda e icona assoluta del calcio olandese e mondiale, vincitore di 3 Palloni d’oro Il Calcio Totale olandese, che si pone sulla scena internazionale all’inizio degli Anni ’70, vede tra i suoi più grandi interpreti Johan Cruijff, nato ad Amsterdam il 25 aprile 1947. Il Profeta del gol, questo uno dei suoi soprannomi più famosi, è considerato tuttora uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Essere l’elemento più rappresentativo del calcio olandese di quegli anni, capace di dominare in patria, in Europa e nel mondo, ha sicuramente aiutato ad aumentare la sua fama. Johan Cruijff è stato un giocatore completo sotto ogni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Il 25e icona assoluta del calcio olandese e mondiale, vincitore di 3 Palloni d’oro Il Calcio Totale olandese, che si pone sulla scena internazionale all’inizio degli Anni ’70, vede tra i suoi più grandi interpreti, nato ad Amsterdam il 25. Il Profeta del gol, questo uno dei suoi soprannomi più famosi, è considerato tuttora uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Essere l’elemento più rappresentativo del calcio olandese di quegli anni, capace di dominare in patria, in Europa e nel mondo, ha sicuramente aiutato ad aumentare la sua fama.è stato un giocatore completo sotto ogni ...

Advertising

Icios007 : RT @alberto_sanavia: #25aprile, #Venezia: festa di San Marco. In questo giorno gli innamorati omaggiano le loro amate con un #bocolo di ros… - GirolamoMaggio : RT @alberto_sanavia: #25aprile, #Venezia: festa di San Marco. In questo giorno gli innamorati omaggiano le loro amate con un #bocolo di ros… - GVNVNCR : RT @alberto_sanavia: #25aprile, #Venezia: festa di San Marco. In questo giorno gli innamorati omaggiano le loro amate con un #bocolo di ros… - PalladeAtena : RT @alberto_sanavia: #25aprile, #Venezia: festa di San Marco. In questo giorno gli innamorati omaggiano le loro amate con un #bocolo di ros… - franIII13 : RT @alberto_sanavia: #25aprile, #Venezia: festa di San Marco. In questo giorno gli innamorati omaggiano le loro amate con un #bocolo di ros… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce leggenda "Toni" Bacchetti, calciatore partigiano ...Vesuvio contribuiscono a scrivere la "leggenda" di Toni Bacchetti. La partenza è scoppiettante: nei primi tre mesi segna cinque gol e si conquista la simpatia dei tifosi partenopei. E al Vomero nasce ...

Dalle origini al decennale: storia di Mercantia, la manifestazione che ha reso famosa Certaldo Mercantia nasce nel 1988 sotto la direzione artistica di Alessandro Gigli . Il suo legame con il ... La leggenda narra che la manifestazione non si limitasse esclusivamente a Certaldo alto, ma che ci ...

Rose e libri: la festa di San Jordi sbarca a Roma Agenzia ANSA E’ finale per buoni intenditori: a Barcellona Nadal sfida Tsitsipas Lo spagnolo ha vinto la semifinale con Busta. Punta alla vittoria del torneo di casa Rafa, ma Stefanos lo aspetta ...

La leggenda di San Giorgio e il drago Grazie alla saggezza, alla conoscenza di sé e del mondo e al suo coraggio scaturito da questa conoscenza Giorgio può uccidere il drago e far trionfare l’amore (secondo la leggenda catalana la rosa è ...

...Vesuvio contribuiscono a scrivere la "" di Toni Bacchetti. La partenza è scoppiettante: nei primi tre mesi segna cinque gol e si conquista la simpatia dei tifosi partenopei. E al Vomero...Mercantianel 1988 sotto la direzione artistica di Alessandro Gigli . Il suo legame con il ... Lanarra che la manifestazione non si limitasse esclusivamente a Certaldo alto, ma che ci ...Lo spagnolo ha vinto la semifinale con Busta. Punta alla vittoria del torneo di casa Rafa, ma Stefanos lo aspetta ...Grazie alla saggezza, alla conoscenza di sé e del mondo e al suo coraggio scaturito da questa conoscenza Giorgio può uccidere il drago e far trionfare l’amore (secondo la leggenda catalana la rosa è ...