Napoli, la movida anticipa la zona gialla: raffiche di multe in città. Scoperta anche una festa abusiva (Di domenica 25 aprile 2021) Non è neanche cominciata la zona gialla in Campania, che a Napoli è già “liberi tutti”. Ieri sera tantissimi giovani si sono riversati nel centro storico del capoluogo partenopeo per sorseggiare un drink in compagnia. Napoli, la movida anticipa la zona gialla: raffiche di multe in città Fiumi di gente a piazza Dante, via Toledo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 aprile 2021) Non è necominciata lain Campania, che aè già “liberi tutti”. Ieri sera tantissimi giovani si sono riversati nel centro storico del capoluogo partenopeo per sorseggiare un drink in compagnia., laladiinFiumi di gente a piazza Dante, via Toledo, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

PCossu : RT @P_M_1960: L'Italia da lunedì riparte, ma già da oggi grande folla a Napoli e Roma nelle strade della movida e dello shopping. Il rischi… - OreginaMeteo : RT @P_M_1960: L'Italia da lunedì riparte, ma già da oggi grande folla a Napoli e Roma nelle strade della movida e dello shopping. Il rischi… - fotopatticiclo : RT @Miti_Vigliero: Movida, oltre 200 persone in piazza Dante a Napoli: intervengono i carabinieri - mimich58 : RT @Miti_Vigliero: Movida, oltre 200 persone in piazza Dante a Napoli: intervengono i carabinieri - Tranviereincaz1 : RT @Miti_Vigliero: Movida, oltre 200 persone in piazza Dante a Napoli: intervengono i carabinieri -