Nadia, la missionaria laica italiana uccisa a colpi di machete in Perù

Non ci sono testimoni. La volontaria è stata aggredita nel sonno e uccisa: aiutava i poveri di una baraccopoli. Nadia De Munari, 50 anni, era nel paese sudamericano per l'Operazione Mato Grosso.

