Muoversi tra regioni, ecco come funziona il nuovo «pass verde» (Di domenica 25 aprile 2021) Sono tre i modi per ottenere la certificazione necessaria a Muoversi tra zone rosse o arancioni: la vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 aprile 2021) Sono tre i modi per ottenere la certificazione necessaria atra zone rosse o arancioni: la vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone.

Advertising

borghi_claudio : @Theskeptical_ Senti, io non so come ri-spiegartelo quindi è l'ultima volta. Il pass non è pensato per 'muoversi tr… - fabriziosalvio1 : @lucabianchin7 @Gazzetta_it Ma con le caratteristiche che hanno, chi di quei tre dovrebbe scattare in profondità se… - infoitinterno : Ecco cosa si può fare da domani: torna la zona gialla, “pass verde” per muoversi tra regioni - messveneto : Ecco cosa si può fare da domani: torna la zona gialla, “pass verde” per muoversi tra regioni: Tornano gli spostamen… - latenightmary : Ecco cosa si può fare da domani: torna la zona gialla, “pass verde” per muoversi tra regioni -