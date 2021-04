MOVIOLA – Atalanta-Bologna | rosso diretto per Schouten | brutto intervento su Romero VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 25 aprile 2021) Ilrimane in dieci uomini. Nel match contro l’, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021,in maniera brutta e scomposta e rischia di far male acon i tacchetti che finiscono sul ginocchio. Per l’arbitro Fabbri non c’è nessun dubbio: è. E rivedendo le immagini danno ragione alre di gara. SportFace.