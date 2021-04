MOVIOLA – Atalanta-Bologna | Danilo atterra Romero | è rigore Muriel gol VIDEO

(Di domenica 25 aprile 2021) Episodio dasul finire del primo tempo tra. Nel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Gian Piero Gasperini continuano ad attaccare e sugli sviluppi di calcio d’angoloabbraccia platealmentee lo tira giù: per l’arbitro Fabbri di Ravenna non ci sono dubbi, è calcio di. Dal dischetto Luisè freddo e non sbaglia, battuto Skorupski e 2-0. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AtalantaBologna, rigore fischiato per fallo di #Danilo su #Romero: #Muriel dal dischetto fa 2-0 VIDEO #SerieA - PagineRomaniste : #Roma-#Atalanta, la moviola: giusti i rossi a #Gosens e #Ibanez #ASR #RomaAtalanta #SerieA #CorrieredelloSport - pacio1972 : #Roma-#Atalanta, le pagelle e la moviola del match dell’Olimpico #RomaAtalanta #ASRoma #SerieA - riccardo_casoli : RT @romatube_it: ?? La moviola di #RomaAtalanta ?? Giusto il rosso a Gosens ?? Eccessivo il primo giallo ad @ibanez41oficial #ASRoma… - DajeRomaDaje5 : RT @romatube_it: ?? La moviola di #RomaAtalanta ?? Giusto il rosso a Gosens ?? Eccessivo il primo giallo ad @ibanez41oficial #ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Atalanta

Calcio News 24

L'episodio chiave del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/21:Bologna L'episodio chiave delladel match trae Bologna, valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Fabbri L'EPISODIO CHIAVE DEL ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiBologna 0 - 0...Episodio da moviola sul finire del primo tempo tra Atalanta e Bologna. Nel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Gian Piero Gasperini continua ...Al Gewiss Stadium, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Bologna si aff ...