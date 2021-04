MotoGP, Savadori: 'L'inizio è stato positivo, ma ho bisogno di tempo' (Di domenica 25 aprile 2021) In una giornata in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli, Lorenzo Savadori ha fatto un bilancio di queste prime gare della sua stagione in MotoGP in sella all' Aprilia RS - GP , con cui ha ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 25 aprile 2021) In una giornata in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli, Lorenzoha fatto un bilancio di queste prime gare della sua stagione inin sella all' Aprilia RS - GP , con cui ha ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Savadori MotoGP, Savadori: 'L'inizio è stato positivo, ma ho bisogno di tempo' In una giornata in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli, Lorenzo Savadori ha fatto un bilancio di queste prime gare della sua stagione in MotoGP in sella all' Aprilia RS - GP , con cui ha raggiunto la zona punti nel Gran Premio del Portogallo della scorsa settimana.

MotoGP, Rivola: 'Dovizioso? Speriamo gli salga la voglia' ... che in questo soleggiato weekend ha richiamato personaggi del calibro di Max Biaggi e Loris Capirossi, senza dimenticare gli attuali piloti MotoGP Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori. Presente anche ...

MotoGP, Savadori: “L'inizio è stato positivo, ma ho bisogno di tempo” Motosprint.it MotoGP, Savadori: “L'inizio è stato positivo, ma ho bisogno di tempo” Nel paddock di Misano, Lorenzo ha parlato delle sue prime gare nella classe regina in sella all'Aprilia RS-GP. "Fatico ancora in inserimento di curva, ma è solo questione di chilometri" ...

