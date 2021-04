Morto Alber Elbaz, lo stilista aveva 59 anni (Di domenica 25 aprile 2021) Il mondo della moda piange Alber Elbaz. Lo stilista israeliano è Morto ieri a 59 anni all’American Hospital di Parigi. Stando a quanto riporta Wwd sono ancora ignote le cause del decesso ma secondo il quotidiano israeliano Hareetz, lo stilista sarebbe Morto per le conseguenze del Covid. A confermare la sua morte è stata Richemont, la holding svizzera della joint venture AZ Factory che lo stilista aveva avviato qualche mese fa, dopo un periodo di assenza dalle passerelle. “Non ho perso solo un collega ma un caro amico – ha scritto in una nota il presidente di Richemont, Johann Rupert -. Alber era considerato da tutti una delle figure più brillanti e amate dell’industria della moda. Sono stato sempre colpito dalla sua ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Il mondo della moda piange. Loisraeliano èieri a 59all’American Hospital di Parigi. Stando a quanto riporta Wwd sono ancora ignote le cause del decesso ma secondo il quotidiano israeliano Hareetz, losarebbeper le conseguenze del Covid. A confermare la sua morte è stata Richemont, la holding svizzera della joint venture AZ Factory che loavviato qualche mese fa, dopo un periodo di assenza dalle passerelle. “Non ho perso solo un collega ma un caro amico – ha scritto in una nota il presidente di Richemont, Johann Rupert -.era considerato da tutti una delle figure più brillanti e amate dell’industria della moda. Sono stato sempre colpito dalla sua ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Mondo della moda in lutto, è morto a 59 anni lo stilista Alber Elbaz #AlberElbaz - intornoAlTempo : RT @Agenzia_Ansa: Alber Elbaz, il designer noto per il suo spettacolare ringiovanimento di Lanvin dal 2001 al 2015, è morto sabato in un os… - intornoAlTempo : RT @MediasetTgcom24: Mondo della moda in lutto, è morto a 59 anni lo stilista Alber Elbaz #AlberElbaz - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Alber Elbaz, il designer noto per il suo spettacolare ringiovanimento di Lanvin dal 2001 al 2015, è morto sabato in un os… - leggoit : Alber Elbaz morto a 59 anni, mistero sulla morte dello stilista: forse stroncato dal Covid -