Morta Milva, parla la figlia Martina: “Non c’entra il Covid e neanche l’Alzheimer, ecco perché è morta mia madre” (Di domenica 25 aprile 2021) Martina Corgnati è la figlia di Milva, morta ieri sabato 24 aprile, a 82 anni. Dopo il ritiro dalle scene della “rossa”, a portare avanti la sua arte è stata proprio la figlia Martina che, nel 2018, è anche salita sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo per ritirare il Premio alla Carriera assegnato alla madre. figlia della Pantera di Goro e del regista e produttore discografico Maurizio Corgnati, la donna ha intrapreso una fortunata carriera come storica dell’arte e spesso ha parlato della madre, come nell’intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera, in cui ha subito chiarito: “Mia madre Milva non è morta per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021)Corgnati è ladiieri sabato 24 aprile, a 82 anni. Dopo il ritiro dalle scene della “rossa”, a portare avanti la sua arte è stata proprio lache, nel 2018, è anche salita sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo per ritirare il Premio alla Carriera assegnato alladella Pantera di Goro e del regista e produttore discografico Maurizio Corgnati, la donna ha intrapreso una fortunata carriera come storica dell’arte e spesso hato della, come nell’intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera, in cui ha subito chiarito: “Mianon èper ...

