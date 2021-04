Mondiale Rally - Croazia, doppietta Toyota: successo in volata per Ogier (Di domenica 25 aprile 2021) Sébastien Ogier ha portato al successo la sua Toyota al Rally Croazia di Croazia, battendo per appena 6 decimi di secondo il compagno di squadra Elfyn Evans. Sul podio anche Thierry Neuville, terzo a salvare un altro weekend complicato per la Hyundai. Vittoria in volata. Non si può certo dire che il WRC non regali emozioni. Oggi in Croazia abbiamo assistito a un evento spettacolare, incerto fino alla fine, che si è deciso sul filo dei decimi di secondo, segnando di fatto una pagina storica per questo sport. Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono riusciti a vincere questo appuntamento del campionato per appena 6 decimi di vantaggio sull'altra Yaris guidata dal duo Evans - Martin. Quando proprio Evans sembrava ormai puntare a una ... Leggi su quattroruote (Di domenica 25 aprile 2021) Sébastienha portato alla suaaldi, battendo per appena 6 decimi di secondo il compagno di squadra Elfyn Evans. Sul podio anche Thierry Neuville, terzo a salvare un altro weekend complicato per la Hyundai. Vittoria in. Non si può certo dire che il WRC non regali emozioni. Oggi inabbiamo assistito a un evento spettacolare, incerto fino alla fine, che si è deciso sul filo dei decimi di secondo, segnando di fatto una pagina storica per questo sport. Sébastiene Julien Ingrassia sono riusciti a vincere questo appuntamento del campionato per appena 6 decimi di vantaggio sull'altra Yaris guidata dal duo Evans - Martin. Quando proprio Evans sembrava ormai puntare a una ...

