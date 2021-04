Mondiale Rally - Croazia, doppietta Toyota: successo in volata per Ogier (Di domenica 25 aprile 2021) Sébastien Ogier ha portato al successo la sua Toyota al Rally Croazia di Croazia, battendo per appena 6 decimi di secondo il compagno di squadra Elfyn Evans. Sul podio anche Thierry Neuville, terzo a salvare un altro weekend complicato per la Hyundai. Vittoria in volata. Non si può certo dire che il WRC non regali emozioni. Oggi in Croazia abbiamo assistito a un evento spettacolare, incerto fino alla fine, che si è deciso sul filo dei decimi di secondo, segnando di fatto una pagina storica per questo sport. Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono riusciti a vincere questo appuntamento del campionato per appena 6 decimi di vantaggio sull'altra Yaris guidata dal duo Evans - Martin. Quando proprio Evans sembrava ormai puntare a una ... Leggi su quattroruote (Di domenica 25 aprile 2021) Sébastienha portato alla suaaldi, battendo per appena 6 decimi di secondo il compagno di squadra Elfyn Evans. Sul podio anche Thierry Neuville, terzo a salvare un altro weekend complicato per la Hyundai. Vittoria in. Non si può certo dire che il WRC non regali emozioni. Oggi inabbiamo assistito a un evento spettacolare, incerto fino alla fine, che si è deciso sul filo dei decimi di secondo, segnando di fatto una pagina storica per questo sport. Sébastiene Julien Ingrassia sono riusciti a vincere questo appuntamento del campionato per appena 6 decimi di vantaggio sull'altra Yaris guidata dal duo Evans - Martin. Quando proprio Evans sembrava ormai puntare a una ...

Advertising

toyota_italia : Una splendida doppietta Toyota! Al Rally di Croazia ????, il #ToyotaGazooRacing ha conquistato il 1° e il 2° posto co… - zazoomblog : Mondiale Rally - Croazia doppietta Toyota: successo in volata per Ogier - #Mondiale #Rally #Croazia #doppietta - siomola74 : RT @toyota_italia: Una splendida doppietta Toyota! Al Rally di Croazia ????, il #ToyotaGazooRacing ha conquistato il 1° e il 2° posto con @Se… - stepami1976 : RT @toyota_italia: Una splendida doppietta Toyota! Al Rally di Croazia ????, il #ToyotaGazooRacing ha conquistato il 1° e il 2° posto con @Se… - EstebBeltramino : Rally Wrc, non solo Ogier in Croazia: ecco i distacchi record nel mondiale #motori #automobilismo -