Moglie gelosa accoltella marito a Brescia (Di domenica 25 aprile 2021) Moglie gelosa accoltella marito 48enne al volto dopo una furiosa lite di gelosia. La 44enne dello Sri Lanka è finita agli arresti domiciliari da scontare in una struttura protetta dopo aver accoltellato il marito 48enne suo connazionale, ferendolo al collo e alla testa. Il fatto è accaduto venerdì sera in Via Scipio Slataper a Brescia. Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021)48enne al volto dopo una furiosa lite di gelosia. La 44enne dello Sri Lanka è finita agli arresti domiciliari da scontare in una struttura protetta dopo averto il48enne suo connazionale, ferendolo al collo e alla testa. Il fatto è accaduto venerdì sera in Via Scipio Slataper a

Advertising

LiaLine12 : RT @novasocialnews: Milva, la moglie di Astor Piazzolla: 'Complici in scena, non ero gelosa' - sonomafalda : Milva, la moglie di Astor Piazzolla: 'Complici in scena, non ero gelosa' - News24Italy : #Milva, la moglie di Astor Piazzolla: 'Complici in scena, non ero gelosa' - novasocialnews : Milva, la moglie di Astor Piazzolla: 'Complici in scena, non ero gelosa' - RiganteLeonardo : La moglie di Astor Piazzolla ricorda #Milva -