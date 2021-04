Moggi attacca Guardiola | “Critica il club ma è innamorato del suo stipendio”

Advertising

ForzAzzurri1926 : MOGGI, DICHIARAZIONI ASSURDE L'EX JUVENTUS LA SPARA GROSSA, ADESSO FA ANCHE LA MORALE. ATTACCO CLAMOROSO AL MISTER,… -

Ultime Notizie dalla rete : Moggi attacca

forzAzzurri

Il leit - motiv è: "L'Avvocato non lo avrebbe mai fatto. Si sarebbe sentito come quandovendette Vieri". I messaggi di Macron lungo l'asse Stellantis Andrea Agnelli e il cugino John ...che...Il riferimento a quanti sui social attaccano Conte perché vince praticando un gioco speculativo, poco divertente, aspettando sempre l'avversario per colpirlo in contropiede Lucianosulle pagine di Libero i tifosi da tastiera che attaccano Antonio Conte che vince senza soddisfare ' perché pratica un gioco speculativo, poco divertente, aspettando sempre l'avversario ...Luciano Moggi atta Guardiola Attraverso un suo editoriale pubblicato su Libero, l'ex dirigente della Juventus ha affrontato il tema legato alla Superlega ...Ma per Luciano Moggi, ex dirigente juventino ... difesa e dal centrocampo dove ci sono diversi ballottaggi. Anche in attacco resta il dubbio su chi affiancherà Cristiano Ronaldo e il dubbio ...