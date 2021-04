Missionaria laica italiana uccisa in Perù, indagini in corso (Di domenica 25 aprile 2021) Missionaria laica italiana uccisa in Perù. La donna potrebbe essere morta in un tentativo di rapina. ROMA – Missionaria laica italiana uccisa in Perù. Come riportato da La Repubblica, l’aggressione nei confronti della donna è avvenuta intorno al 21 aprile, ma il decesso è stato comunicato dall’ospedale solamente nella giornata di sabato 24 aprile. La 50enne, infatti, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza, ma il quadro clinico era molto grave e qualche giorno dopo la nostra connazionale è morta. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di una rapina finita male, ma si preferisce non escludere nessuna pista almeno ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021)in. La donna potrebbe essere morta in un tentativo di rapina. ROMA –in. Come riportato da La Repubblica, l’aggressione nei confronti della donna è avvenuta intorno al 21 aprile, ma il decesso è stato comunicato dall’ospedale solamente nella giornata di sabato 24 aprile. La 50enne, infatti, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza, ma il quadro clinico era molto grave e qualche giorno dopo la nostra connazionale è morta. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di una rapina finita male, ma si preferisce non escludere nessuna pista almeno ...

Agenzia_Ansa : Una missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza), è stata uccisa in Perù a c… - TgLa7 : Missionaria laica italiana uccisa in Peru'. Media: 'Assalita con machete forse durante tentativo di rapina' - Corriere : Nadia De Munari uccisa in Perù a colpi di machete: la missionaria laica aiutava i bimbi bisognosi - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #25aprile I valori solidali di #NadiaDeMunari, #uccisa in #Perù. Il servizio di Massimo Zennaro, montato da Gian Paolo Gi… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Missionaria laica italiana uccisa in Perù. La Farnesina, attraverso l'ambasciata italiana, segue il caso -