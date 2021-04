Missionaria laica italiana uccisa in Perù: colpita con un machete o un’ascia. Si ipotizza un tentativo di rapina. La Farnesina segue le indagini (Di domenica 25 aprile 2021) Una Missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza), è stata uccisa in Perù a colpi di machete o di ascia, forse durante un tentativo di rapina. Lo riferiscono Avvenire, Il Giornale di Vicenza e Il Corriere Veneto citando fonti di stampa del Paese sudamericano. La donna sarebbe stata assassinata mentre dormiva. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervenuto chirurgico d’urgenza, risultato purtroppo inutile. In Perù con l’Operazione Mato Grosso, la Missionaria era responsabile nel centro ‘Mamma mia’ di Nuevo Chimbote, realizzato da padre Ugo De Censi. Nella casa famiglia viene fornito cibo gratuito a minori e madri bisognosi della zona. La Farnesina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Una, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza), è stataina colpi dio di ascia, forse durante undi. Lo riferiscono Avvenire, Il Giornale di Vicenza e Il Corriere Veneto citando fonti di stampa del Paese sudamericano. La donna sarebbe stata assassinata mentre dormiva. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervenuto chirurgico d’urgenza, risultato purtroppo inutile. Incon l’Operazione Mato Grosso, laera responsabile nel centro ‘Mamma mia’ di Nuevo Chimbote, realizzato da padre Ugo De Censi. Nella casa famiglia viene fornito cibo gratuito a minori e madri bisognosi della zona. La...

