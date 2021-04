Missionaria laica italiana uccisa a colpi di machete in Perù (Di domenica 25 aprile 2021) Una Missionaria laica italiana è stata uccisa in Perù. La volontaria è stata aggredita nel sonno e colpita più volte con un machete. Nadia De Munari, che era nel paese sudamericano per l’Operazione Mato Grosso, aiutava i poveri di una baraccopoli e e gestiva gli asili destinati ai bambini. Era nel Paese dal 1995. Come riporta Avvenire, l’aggressione è avvenuta mercoledì scorso nella sua casa a Nuevo Chimbote, sulla costa centro-settentrionale. La Farnesina, attraverso l’ambasciata italiana in Perù, segue il caso. Lo riferiscono fonti del ministero degli Esteri, secondo cui la rappresentanza è in contatto con le autorità locali che stanno conducendo le indagini sulla morte di Nadia De Munari e con i familiari in Italia per fornire ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Unaè statain. La volontaria è stata aggredita nel sonno eta più volte con un. Nadia De Munari, che era nel paese sudamericano per l’Operazione Mato Grosso, aiutava i poveri di una baraccopoli e e gestiva gli asili destinati ai bambini. Era nel Paese dal 1995. Come riporta Avvenire, l’aggressione è avvenuta mercoledì scorso nella sua casa a Nuevo Chimbote, sulla costa centro-settentrionale. La Farnesina, attraverso l’ambasciatain, segue il caso. Lo riferiscono fonti del ministero degli Esteri, secondo cui la rappresentanza è in contatto con le autorità locali che stanno conducendo le indagini sulla morte di Nadia De Munari e con i familiari in Italia per fornire ...

