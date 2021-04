Missionaria italiana massacrata in Perù a colpi di macete (Di domenica 25 aprile 2021) E’ stata massacrata in Perù a colpi di machete mentre dormiva la Missionaria laica di 50 anni, Nadia De Munari , originaria di Giavenale di Schio (Vicenza) dove risiede la sua famiglia. La donna, nel... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 aprile 2021) E’ stataindi machete mentre dormiva lalaica di 50 anni, Nadia De Munari , originaria di Giavenale di Schio (Vicenza) dove risiede la sua famiglia. La donna, nel...

