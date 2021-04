Miracolo a Sant' Anna | il film di Spike Lee stasera su Rai Movie per celebrare il 25 aprile

Advertising

raimovie : Alle 21.10 'Miracolo a Sant'Anna' di Spike Lee con Derek Luke, Omar Benson Miller, Pierfrancesco Favino, Valentina… - fra_graci : RT @raimovie: Alle 21.10 'Miracolo a Sant'Anna' di Spike Lee con Derek Luke, Omar Benson Miller, Pierfrancesco Favino, Valentina Cervi, Joh… - OnlyPopPlease1 : RT @raimovie: Alle 21.10 'Miracolo a Sant'Anna' di Spike Lee con Derek Luke, Omar Benson Miller, Pierfrancesco Favino, Valentina Cervi, Joh… - Stasera_in_TV : RAI MOVIE: (21:10) Miracolo a Sant'Anna (Film) #StaseraInTV 25/04/2021 #PrimaSerata #miracoloasant_anna @raimovie - GuidaTVPlus : 25-04-2021 21:10 #RaiMovie Miracolo a Sant'Anna #FilmAzione,Drammatico,Guerra #StaseraInTV -

Ultime Notizie dalla rete : Miracolo Sant

Movieplayer.it

Stasera su Rai Movie , alle 21:10, si celebra la ricorrenza del 25 aprile con due film a tema:'Anna , film bellico firmato da Spike Lee nel 2008, e Cognome e nome: Lacombe Lucien , di Louis Malle. Tratto dal romanzo di James McBride,'Anna vede tra i protagonisti ...... Il Miglio Verde, Bumblebee, The River Wild - Il fiume della paura, Gangs of New York, Chloe - Tra seduzione e inganno, Poliziotto in prova, Alone,'Anna, Un weekend da bamboccioni 2. ...Stasera Rai Movie celebra la ricorrenza del 25 aprile con due film d'autore: Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee e Cognome e nome: Lacombe Lucien di Louis Malle. Stasera su Rai Movie, alle 21:10, si cel ...NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La notizia che gli aquesiani non volevano mai sentire è arrivata: anche per questo 2021 non verrà ...