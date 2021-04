Minacce al senatore del Movimento 5 Stelle Giovanni Endrizzi e alla sua famiglia per il suo impegno contro il gioco d’azzardo (Di domenica 25 aprile 2021) Gravi Minacce nei confronti del senatore del M5S Giovanni Endrizzi e della sua famiglia per il suo impegno contro il gioco d’azzardo. L’esponente grillino ha fatto sapere di aver depositato “denunce alle autorità competenti a tutela dei miei familiari e del diritto e dovere di difendere la libertà di pensiero, a protezione dei più deboli”. Endrizzi, coordinatore del gruppo di lavoro della Commissione parlamentare antimafia sugli interessi della criminalità organizzata nel settore dell’azzardo, è già stato vittima di Minacce da parte delle lobby delle scommesse e del gioco d’azzardo. Gli hanno espresso solidarietà, tra gli altri, il ministro delle Politiche Agricole ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Gravinei confronti deldel M5Se della suaper il suoil. L’esponente grillino ha fatto sapere di aver depositato “denunce alle autorità competenti a tutela dei miei familiari e del diritto e dovere di difendere la libertà di pensiero, a protezione dei più deboli”., coordinatore del gruppo di lavoro della Commissione parlamentare antimafia sugli interessi della criminalità organizzata nel settore dell’azzardo, è già stato vittima dida parte delle lobby delle scommesse e del. Gli hanno espresso solidarietà, tra gli altri, il ministro delle Politiche Agricole ...

