Milva: vita privata, biografia, chi era, carriera, ex marito, figlia e curiosità sulla cantante (Di domenica 25 aprile 2021) Scopriamo di più sulla vita privata e professionale di Milva. La grande cantante emiliana si è spenta ieri a Milano, all’età di 81 anni. Inconfondibile con la sua chioma rosso fuoco, che è stata il tratto distintivo che l’ha accompagnata nelle sua pluridecennale carriera, la “Pantera di Goro” si era ritirata dalle scene già da diverso tempo per motivi di salute. Sia per talento vocale che per presenza scenica, con lei se ne va un pezzo importante della musica d’autore contemporanea, interprete affascinante di brani diventati immortali. Ecco qualche informazione sull’artista. Chi era Milva: biografia e carriera Milva, nome d’arte di Maria Ilva Biolcati, era nata a Goro, in Emilia Romagna, il 17 Luglio del 1939 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 25 aprile 2021) Scopriamo di piùe professionale di. La grandeemiliana si è spenta ieri a Milano, all’età di 81 anni. Inconfondibile con la sua chioma rosso fuoco, che è stata il tratto distintivo che l’ha accompagnata nelle sua pluridecennale, la “Pantera di Goro” si era ritirata dalle scene già da diverso tempo per motivi di salute. Sia per talento vocale che per presenza scenica, con lei se ne va un pezzo importante della musica d’autore contemporanea, interprete affascinante di brani diventati immortali. Ecco qualche informazione sull’artista. Chi era, nome d’arte di Maria Ilva Biolcati, era nata a Goro, in Emilia Romagna, il 17 Luglio del 1939 ...

Advertising

OrnellaVanoni : Milva se ne è andata la notizia mi ha colpita profondamente. L'ultima volta che l'ho chiamata non mi parlava ma mi… - Pollydolce : Milva: vita privata, biografia, chi era, carriera, ex marito, figlia e curiosità sulla cantante - saranolli123 : RT @OrnellaVanoni: Milva se ne è andata la notizia mi ha colpita profondamente. L'ultima volta che l'ho chiamata non mi parlava ma mi facev… - be_marconi : RT @Rita_Pavone_: Leggo tante belle parole sulla grande Milva.Dalla gente e media tutti. Ma perché non gliele avete dette quando era ancora… - MonicaCavalli : RT @OrnellaVanoni: Milva se ne è andata la notizia mi ha colpita profondamente. L'ultima volta che l'ho chiamata non mi parlava ma mi facev… -