Milano, si fingono bambini e rapinano un'anziana al bancomat: arrestati due rom 17enni (Di domenica 25 aprile 2021) Hanno teso un agguato ad un' anziana che stava prelevando 200 euro in un bancomat , poi hanno cercato di darsi alla fuga e hanno provato a spacciarsi per 13enni, sfruttando la non imputabilità sotto i ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano fingono Milano, si fingono bambini e rapinano un'anziana al bancomat: arrestati due rom 17enni Leggi anche > È accaduto martedì scorso ad Arese (Milano) , ma la notizia è stata resa nota solo oggi. I due 17enni, nati in Spagna e senza fissa dimora, hanno tentato la rapina intorno alle 11.30 di ...

