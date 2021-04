Milano, apre l’hub per le vaccinazioni più grande d’Italia: “Aperti 7 su 7 dalle 8 alle 20. A Pieno regime 10 mila dosi al giorno” (Video) (Di domenica 25 aprile 2021) Al via l’hub per le vaccinazioni più grande d’Italia, situato all’interno del Palazzo delle Scintille a milano è pronto a inoculare 10mila dosi al giorno, nella fase massiva della campagna vaccinale, come spiega il direttore dell’ospedale Policlinico: “Il centro sarà aperto sette giorni su sette dalle otto alle venti, confidiamo che le dosi arrivino per lavorare a Pieno regime.” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Al viaper lepiù, situato all’interno del Palazzo delle Scintille aè pronto a inoculare 10al, nella fase massiva della campagna vaccinale, come spiega il direttore dell’ospedale Policlinico: “Il centro sarà aperto sette giorni su setteottoventi, confidiamo che learrivino per lavorare a.” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

