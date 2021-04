Milan, i convocati di Pioli per la Lazio. Out Ibra (Di domenica 25 aprile 2021) Ecco la lista dei 24 convocati rossoneri da Stefano Pioli per Lazio-Milan, 33a di Serie A in programma lunedì 26 aprile alle 20.45 allo Stadio Olimpico: Portieri: G. Donnarumma, Jungdal, T?t?ru?anu.Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.Centrocampisti: Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Leão, Mandžuki?, Rebi?. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Ecco la lista dei 24rossoneri da Stefanoper, 33a di Serie A in programma lunedì 26 aprile alle 20.45 allo Stadio Olimpico: Portieri: G. Donnarumma, Jungdal, T?t?ru?anu.Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.Centrocampisti: Bennacer, Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Leão, Mandžuki?, Rebi?. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AntoVitiello : Convocati #Milan per #LazioMilan Ci sono #Tomori e #Bennacer, #Hernandez recupera in extremis Fuori #Ibrahimovic - AntoVitiello : Convocati #Milan: Fuori dalla lista #Ibrahimovic, #Bennacer #Hernandez C’è #Calhanoglu Torna #Calabria #MilanSassuolo - sportli26181512 : Convocati Milan: Pioli recupera Theo Hernandez e Tomori, non c'è Ibra: Pochi minuti fa il tecnico del Milan Stefano… - Calciomerc : Nella lista dei convocati figurano #Theo #Bennacer e #Tomori ancora fuori #Ibrahimovic. #LazioMilan #Milan - MarcoM267 : RT @AntoVitiello: Convocati #Milan per #LazioMilan Ci sono #Tomori e #Bennacer, #Hernandez recupera in extremis Fuori #Ibrahimovic -