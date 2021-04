Milan | Albertini | “Champions? Ecco cosa fare per dominare l’ansia”

(Di domenica 25 aprile 2021) Demetrio, ex centrocampista del, ha voluto dare un consiglio ai rossoneri, impegnati nella lotta per un posto in

Advertising

notizie_milan : Albertini: “Kessie è fondamentale per il Milan” - Milan1899_7 : Albertini su #Kessie: 'Mi piace da sempre, anche quando veniva criticato' #Milan - Aquila6811 : RT @Solo_La_Lazio: ??? #Albertini non ha dubbi: ??? 'Tra #Kessiè e #Milinkovic scelgo il secondo' ?? Leggi qui ?? - sportli26181512 : Albertini su Kessie: 'Mi piace da sempre, anche quando veniva criticato': Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,… - notizie_milan : Albertini, elogio a Pioli: “Allenatore moderno, gioca un calcio propositivo” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Albertini

Demetriopresenta Lazio -da doppio ex: ecco le dichiarazioni dell'ex centrocampista sulla sfida Demetrio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla di Lazio -. Le sue ...Commenta per primo Demetrio, in una intervista concessa alla Gazzetta dello sport , si è soffermato anche sulle ultime vicende di casa; 'Non sono dentro al, per cui non so che problemi possono essere sorti. ...Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Le parole su Kessie ...MILANO - Domani sera Lazio eMilan,reduci dalle sconfitte nel turno infrasettimanale contro Napoli e Sassuolo, chiuderanno la trentatreesima giornata di campionato, con un super posticipo in programma ...