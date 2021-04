Michele Panzarino | il ricercatore scientifico e marito di Annalisa Minetti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 aprile 2021)è nato il 21 dicembre del 1969 ed è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere ildella famosa cantante. I due sono felicemente innamorati e sposati e hanno una bellissima famiglia che è il loro orgoglio. Nella vita, però, la scelta della carriera lavorativa è completamente diversa dalla sua dolce metà. Infatti, è un fisioterapista edell’Università telematica San Raffele di Roma. Ha conseguito diversi master in Posturologia e in Osteopatia conseguendo successivamente il titolo di fisioterapista e infermiere. Tra le passioni del, però, c’è anche lo sport. Infatti, ha deciso di unire le sue conoscenze lavorando anche a servizio di alcuni famosi atleti. Una qualità che ...