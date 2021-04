Michele Alboreto | 20 anni fa oggi la morte dell’ultimo pilota italiano che abbia vinto in casa Ferrari

(Di domenica 25 aprile 2021) Il 25 aprile del 2001moriva all'improvviso sul circuito del Lausitzring per un incidente durante un test in vista di Le Mans. Per il mondo dello sport e in particolare quello della Formula 1, che aveva lasciato nel 1988, dopo aver sfiorato il titolo mondiale nel 1985, fu uno choc. Se ne andava in un lampo l'ultimoche avevaun GP in, l'ultimo che avesse scelto Enzoin persona, uno dei pochi che, perito meccanico, si era fatto dal niente, con tanta gavetta e il supporto di una cordata di amici che credevano fortemente in lui.era un atleta dei motori che negliOttanta aveva conquistato il cuore di tutti per il talento ma anche per il garbo e il sorriso che ...

Sono già passati 20 anni, ma il ricordo del grande pilota italiano, amato in tutto il mondo, rimane indelebile. Nel tardo pomeriggio del 25 aprile 2001perse la vita in un tragico incidente al Lausitzring, in Germania, durante alcuni test in vista della 24 Ore di Le Mans di quello stesso anno. Aveva solo 44 anni e una carriera che, ...'Educato, estremamente razionale nelle scelte. Soprattutto un amico'. Si emoziona Piero Ferrari nel ricordare, scomparso esattamente 20 anni fa in un'incidente al Lausitzring nel corso di un test al volante di un prototipo di classe LMP1.è stato tra i protagonisti della Formula 1 ...La scomparsa improvvisa di un gentleman della F1, l’ultimo italiano scelto da Enzo Ferrari in persona per la sua squadra ...Perché per Michele, che la Formula 1 l'aveva abbandonata a fine 1994, l'etichetta di 'ex pilota' non era praticabile. Una rarità, per molti versi, dato che da anni un pilota italiano non saliva a bord ...